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الرئيس السيسى يتوجه لنيودلهى للمشاركة كضيف شرف باحتفالات الهند بيوم الجمهورية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:04 ص
الرئيس السيسى يتوجه لنيودلهى للمشاركة كضيف شرف باحتفالات الهند بيوم الجمهورية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠".
 
 وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسى

نيودلهى

الهند

احتفالات الهند



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