الدين العام البريطاني يقفز إلى 27.4 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر الماضي

كتب- وكالات

كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ العام 1993.

وبلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي (ديسمبر)، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

ووفقا لموقع "سبوتنيك عربي"، أوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن "القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني".

وأضاف مكتب الإحصاء الوطني، كانت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلا عن زيادة الفائدة على الديون.

وأكد المكتب أن التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصة من جانب الحكومة.

وتسببت بيانات ارتفاع الدين العام إلى تراجع مؤشر "فوتسي 100" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية على صعيد الإسترليني.