الداخلية تضبط 1388 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجار ة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1388) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (87,050 طن أرز أبيض "عينى")، و(21) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9,055 طن أرز أبيض "عينى")، (76) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (183,719 طن أرز شعير "مستندى") ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت "طن أعلاف حيوانية".

ونجحت الجهود في ضبط (2) قضية غش أعلاف غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت ( 6,200 طن أعلاف حيوانية "عينى") ضبط (7) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (594,500 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 15,200 طن مخصبات زراعية"عينى") ، وكذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (117,856 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" ) وكذا ضبط (543) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (5,810 طن دقيق أبيض "عينى" – 3,295 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 4 طن أسمدة زراعية – 2323 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (483) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (8 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى "- 2 قضية تجميع بطاقات تموينية – 200 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 176 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 97 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (24,500 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 122 بطاقة تموينية) ، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (60,889 طن "سلع تموينية" – 108 عبوة زيت تموينى – 218400 لتر مواد بترولية "عينى" – 2 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى") .. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (498,224 طن "مستندى – عينى") أبرزها (24٬550 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 6 طن دقيق بلدى "عينى" - 5,810 طن دقيق أبيض "عينى" - 96,105 طن أرز أبيض "عينى " -183,719طن أرز شعير "مستندى" –121,151 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 60,889 طن "سلع تموينية" – 108 عبوة زيت تموينى – 122 بطاقة تموينية ذكية – 218400 لتر مواد بترولية "عينى" – 2323 عبوة سجائر – 601,700 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 4 طن أسمدة زراعية – 15,200 طن مخصبات زراعية – 2 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى".

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (12 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (13,890 طن "سلع غذائية متنوعة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (مالك مخزن ملحق به منخل دقيق "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) ، بداخله سيارة محمل عليها (4 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية تم تجميعه لإعاده نخله وطرحها للبيع كونها دقيق حر للإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية) ، وبحوزته كمية قدرها (2,1 طن "مسلى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (76) قضية بنطاق محافظات "الدقهلية – البحيرة - دمياط" بمضبوطات بلغت (183,719 طن أرز شعير "مستندى").

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مصنع ومخزن غير مرخصين) بمحافظة القليوبية ، لقيامه بتجميع وإعادة تعبئة السلع الإستراتيجية المدعمة داخل عبوات تحمل علامات تجارية غير مسجلة لتداولها كسلعة حرة بقصد الإستيلاء على المال العام وحجب سلع إستراتيجية حرة ، وبحوزته كمية قدرها (27,165 طن "زيت تموينى مدعم"–10,340طن سكر تموينى مدعم - 23,384 طن مكرونة تموينية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء ، وكذا (79,235 طن أرز أبيض – 65,903 طن "سكر حر" – 41,575 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 2,203 طن خل طعام) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بإجمالى مضبوطات بلغت (249,805 طن.

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن "الشرقية – السويس" بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط (6) قضايا بمضبوطات بلغت (213200 لتر مواد بترولية " عينى ومستندى").

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأسماك) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (4,42 طن أسماك مجمدة مستوردة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأسماك) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (3,31 طن أسماك مجمدة مستوردة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة الشرقية) وبحوزتها كمية قدرها (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2417 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).