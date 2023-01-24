الداخلية النمساوية: حوادث وانقطاع الكهرباء عن المنازل إثر تساقط الثلوج

كتب أحمد علوى

ذكرت وزارة الداخلية النمساوية أن البلاد تعرضت الاثنين لموجة حادة من انخفاض درجات الحرارة وهطول كثيف للثلوج؛ ما تسبب في حوادث مرور وانقطاع التيار الكهربائي وتساقط أشجار مما تسبب في قطع حركة المرور في العديد من الطرق.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العديد من حوادث المرور والأضرار في الممتلكات حدثت في ولايتي كارينثيا والنمسا السفلى إلى جانب إصابات طفيفة للأفراد، حيث أن تساقط الثلوج تسبب بمشكلات في إمدادات الطاقة وتعطل المرور بشوارع مدينة كلاجنفورت، حيث انقطعت الكهرباء عن 3 آلاف منزل.



وأضافت أن الطريق السريع الجنوبي الذي يربط النمسا وإيطاليا تعرض لأضرار بالغة بسبب الثلوج وتم إجراء عدة تحويلات مرورية، لافتة إلى أن جهود إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المضارة مستمرة بشكل مكثف ولكن إصلاح الأعطال يحتاج بعض الوقت.