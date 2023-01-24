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الجيزة: تخصيص المساحات أسفل محور عمرو بن العاص لإقامة ساحات انتظار للسيارات

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:21 م
الجيزة: تخصيص المساحات أسفل محور عمرو بن العاص لإقامة ساحات انتظار للسيارات محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدا مسار محور عمرو بن العاص
كتبت – مرام محمد

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم المواقع المتبقية ضمن مسار مشروع محور عمرو بن العاص، والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لوضع مخطط شامل لمسارات الحركة أسفل وبمحيط المشروع وتسهيل حركة المرور خاصة في تقاطعاته مع المحاور المرورية الرئيسية كشوارع الهرم والملك فيصل وترسا وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الموازية والعمودية على المحور لتحقيق طفرة فى الحركة المرورية بنطاق أحياء الهرم والطالبية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى شملت المسار الخاص بالمحور بأحياء الطالبية والهرم ، وذلك لمتابعة أعمال إزاله المتعارضات مع مسار المحور وتفقد نسب إنتهاء الأعمال الإنشائية له، حيث أشار المحافظ بضرورة الإنتهاء من كافة أعمال نقل ورفع كفاءة شبكات المرافق بطول مسار المحور قبل بدء أعمال التطوير.

وخلال الجولة أكد المحافظ، على ضرورة أن تشمل أعمال التطوير تحقيق نهضة مرورية شاملة أسفل وبمحيط المحور وتخصيص الساحات الفارغه أسفله لإقامة ساحات انتظار للسيارات والتنسيق بين الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال لرفع ناتج أعمال الإنشاء والتطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات بأى من قطاعات العمل ومحيطها .

وكلف المحافظ، برفع كفاءة أعمال النظافة بالأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائرى وتقاطعاتها مع المحاور والشوارع الموازية للمشروع، وتحقيق عائد استثماري بما لا يعيق حركة المرور ومنع أية إشغالات للمحال والأكشاك.

رافق محافظ الجيزة، خلال الجوله اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد الحسينى عضو مجلس النواب وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأشرف تامر، وطه عبد الصادق رؤساء أحياء الطالبية والهرم والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدا مسار محور عمرو بن العاص
محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدا مسار محور عمرو بن العاص

محافظ الجيزة

الجيزة

جهاز تعمير القاهرة الكبرى

محور عمرو بن العاص

محاور مرورية جديدة



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