التنمية الصناعية تمهل المشروعات المتعثرة 6 أشهر و50% إعفاء من الغرامات.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأحبار الاقتصادية المهمة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع من أهمهما قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة والتي تستهدف التسهيل على القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار و المشروعات القائمة، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمى.

وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان له اليوم، أنه تقرر منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقاً لمرحلة التنفيذ الخاصة به ( استخراج رخصة بناء - تنفيذ الاساسات الإنشائية – استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي) وذلك لمساعدة هذه المشروعات في استكمال كافة مراحلها واستخراج الرخص والمستندات المطلوبة.

كما استعرضت النشرة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24 يناير 2023 انخفاض بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1765 جنيها للجرام ، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

عيار 18 يسجل 1513 جنيها.

عيار 21 يسجل 1765 جنيها.

عيار 24 يسجل 2017 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14120 جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1941 دولارا.

كما عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حالياً للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

من جنب اخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال موازنة العام الحالى، يتم صرفها على دفعات ربع سنوية؛ حتى يتسنى صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة، موضحًا أنه تم إتاحة 1.6مليار جنيه خلال 9 أشهر حتى مارس 2023، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تفرضه من موجه تضخمية حادة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن ما تشهده شركات توزيع وتداول المنتجات البترولية من تطوير يحقق لها عدداً من المزايا الهامة وهى تقديم خدمات متميزة يستحقها السوق المصرى من خلال توفير منتجات عالية الجودة ، واستثمار ما تملكه من قدرات وإمكانيات فى دعم حصتها بالسوق المصرة وزيادة حصتها التصديرية.