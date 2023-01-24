اليوم السابع
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التنمية الصناعية: الإعلان عن مشروعات باستثمارات 3 مليارات دولار قريبًا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:46 م
التنمية الصناعية: الإعلان عن مشروعات باستثمارات 3 مليارات دولار قريبًا المهندس محمد عبد الكريم
الأمير نصرى

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كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن ملف التصنيع والاستثمار هو أول الملفات أمام الحكومة، وتسعى لاتخاذ أي شيء يسهل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين في مصر، مؤكدًا أن هناك عدد من المشروعات سيتم الإعلان عنها قريبا باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. 
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية توجه بتقديم التيسيرات للمستثمرين، وتم تقديم تسهيلات إدارية لأصحاب المصانع المتعثرة.
 
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الدولة تقدم التيسيرات وتمنح التسهيلات لأصحاب المشروعات الصناعية، موضحا أنه تم منح مدة 6 أشهر بدون تكاليف للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع.
 
ولفت إلى أنه تم تقديم خصم 50% من الغرامات للمساعدة في توفيق أوضاع أي مشروعات صناعية، موضحا أن الإجراءات الجديدة تهدف لدعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة.
 
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الإجراءات الجديدة تساهم في تشجيع الاستثمار واستكمال كل المشروعات، موضحا أن رخص التشغيل بالإخطار تنتهي خلال يومين إلى 5 أيام بحد أقصى أسبوع.
 
واستطرد أنه يتم تسليم الأراضي بثمن المرافق للتسهيل على المستثمرين، وتم وضع 86 نشاطا صناعيا مثل الصناعات الغذائية والكيمائية والملابس للعمل في السوق المحلية. 
 
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك إقبال كبير على المشاركة في المشروعات الصناعية بعد تطبيق تسهيلات متعددة.
 
واستطرد أن هناك أكثر من 5 آلاف رخصة مصنع تشغيل تم إصدارها خلال الفترة القليلة الماضية، موضحا أن هناك شركات عربية وأجنبية عالمية في عدة مجالات حصلوا على أراضي لبدء العمل بمساحات 50 ألف متر.

هيئة التنمية الصناعية

التصنيع والاستثمار

المستثمرين

احمد موسى

الدولار



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