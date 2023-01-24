اليوم السابع
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التعليم: توزيع الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم من خلال المديريات حسب الأولويات

الثلاثاء، 24 يناير 2023 04:20 م
التعليم: توزيع الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم من خلال المديريات حسب الأولويات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن توزيع المعلمين بمسابقة 30 ألف وظيفة سيكون من خلال  المديريات التعليمية في المحافظات، وليس الوزارة، حسب أولويات كل إدارة تعليمية، حيث تستقبل الوزارة الكشف النهائى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم تقوم بتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين وعدة جهات أخرى ، وبعدها تقوم بإرسال الكشوف إلى كل مديرية تعليمية حسب النسبة المحددة لها من المعلمين الجدد، وبعدها تقوم المديريات بتسكينهم على المدارس.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه فيما  يتعلق بمسابقة الـ30 ألف معلم، هناك 27 ألف معلم اجتازوا الاختبار، وسيتم التعاقد معهم لكن هناك مشكلة تواجهنى فى تعيين بعض المدرسات لأن منهن حوامل ومن ثم يصعب التحاقهن فى الوقت الحالى، لكن حقيقة الأمر أنه طالما اجتاز المعلم الاختبار فحقه في التعيين أصبح موجودا، ولكن من الممكن فقط إذا كانت المعلمة الفائزة فى المسابقة حامل يتم تأجيلها للعام اللاحق فقط لكن تظل محتفظة بحقها فى التعيين

 


التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

مسابقة المعلمين

اخبار مصر



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