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التعليم: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمدارس

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:25 ص
التعليم: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من خلال المدارس بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن تعلن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات ويتم توفير نتائج الطلاب فى المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي تعلن فى شكل ألوان، أما نتائج باقى الصفوف حتى الثانى الثانوى تعلن فى شكل درجات وليست تقديرات.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:
 
- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".
 
- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".
 
- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.
 
- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى:
 
- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.
 
- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.

 


التربية والتعليم

نتيجة الفصل الدراسي الأول

نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي للترم الأول

اخبار مصر



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