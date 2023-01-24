اليوم السابع
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البحوث الإسلامية: بدء اختبارات مسابقة بعثات الأزهر إلى دول العالم 30 يناير

الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:16 م
البحوث الإسلامية: بدء اختبارات مسابقة بعثات الأزهر إلى دول العالم 30 يناير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد
كتب لؤى على

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يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يوم الاثنين القادم الموافق 30 من شهر يناير الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، وذلك بكليات: "اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار أربعة أيام".

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد، إن الاختبارات التحريرية تأتى كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوى والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يتم الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائى.

وأضاف عيّاد أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

ويمكن معرفة رقم الجلوس ورقم ومقر اللجنة ويوم الاختبار من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية بالرقم القومى، عبر الرابط الآتى  https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=206


الابتعاث الخارجى

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

اختبارات



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