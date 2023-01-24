البحوث الإسلامية: بدء اختبارات مسابقة بعثات الأزهر إلى دول العالم 30 يناير

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يوم الاثنين القادم الموافق 30 من شهر يناير الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، وذلك بكليات: "اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار أربعة أيام".
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد، إن الاختبارات التحريرية تأتى كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوى والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يتم الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائى.
وأضاف عيّاد أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.
ويمكن معرفة رقم الجلوس ورقم ومقر اللجنة ويوم الاختبار من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية بالرقم القومى، عبر الرابط الآتى https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=206
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