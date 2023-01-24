وذكرت الوكالة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارزنا بعمليات منفصلة من إلقاء القبض على (6) إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وذلك لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية في عام 2014"، مشيرة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".