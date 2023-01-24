الأمين العام للناتو يزور كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل

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أكد حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، أن الأمين العام ينس ستولتنبرج سيقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.



وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للناتو، الاثنين سيجتمع ستولتنبرج في سول يومي 29 و30 يناير، مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، ووزير الدفاع لي جونج سوب، ومسئولين كبار آخرين.



وفي إطار زيارته إلى طوكيو في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير المقبل، سيلتقي الأمين العام للناتو برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وغيره من كبار المسئولين، فضلا عن إلقاء محاضرة في جامعة كيو.