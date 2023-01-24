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"الأعلى للإعلام" ينعى علام عبد الغفار: كان مثالا للصحفى المخلص المحب لوطنه

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:37 م
"الأعلى للإعلام" ينعى علام عبد الغفار: كان مثالا للصحفى المخلص المحب لوطنه الزميل علام عبد الغفار
كتب محمد السيد

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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.
 
وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
وأكد المجلس أن الراحل كان محبًا لعمله، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص المحب لوطنه.
 
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علام عبد الغفار

الزميل علام عبد الغفار

الاعلى للاعلام



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