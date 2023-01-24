استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز فى آخر 5 مباريات،، خسر من أسوان والأهلى وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري، كما خسر من بيراميدز فى الكأس.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.