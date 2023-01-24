اليوم السابع
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ارتفاع صادرات المستحضرات الطبية والأدوية ومستلزمات التجميل 38.8% خلال 2022

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:00 ص
ارتفاع صادرات المستحضرات الطبية والأدوية ومستلزمات التجميل 38.8% خلال 2022 ادوية - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تواصل الصادرات المصرية تحقيق نتائج إيجابية خلال 2022، حيث حقق قطاع الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، زيادات ملحوظة لتبلغ نسب الزيادة 38.8%، على النحو التالي.

 

- ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات، لتسجل 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في 2021.

صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية

الصادرات حققت ارتفاعا بلغت نسبته 200% قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا

صادرات الصناعات الطبية والمستلزمات تحقق زيادة بنسبة لا تقل عن 30%.

قطاع الصناعات الطبية والأدوية يركز على السوق الافريقي خلال 2023 

إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا "كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر"

ويعمل المجلس التصديري على مقترح جديد لإنشاء المراكز اللوجستية والتي تستهدف تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة في الدول المستوردة الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات، ويجرى مناقشة هذا المقترح مع وزارة التجارة والصناعة.

 


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صادرات الادوية والمستحضرات الطبية

صادرات الادوية 2022

صادرات الادوية والمستحضرات



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