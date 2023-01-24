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اختار نمرتك.. مزاد إلكترونى على لوحة سيارة تحمل رقم (ج – 1) بسعر 780 ألف جنيه

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:34 ص
اختار نمرتك.. مزاد إلكترونى على لوحة سيارة تحمل رقم (ج – 1) بسعر 780 ألف جنيه لوحة مميزة للبيع بالمزاد
كتب – أحمد عبد الهادى – عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام لغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على لوحة مميزة بسعر 780 ألف جنيه مصرى وتحمل أرقام (ج – 1 )، وحدد يوم 26 يناير الجارى، آخر موعد للمزاد على اللوحة. 
 
وأتاحت بوابة مصر الإلكترونية، لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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