إيطاليا تستعيد 60 قطعة أثرية مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

فاطمة شوقى

قدمت وزارة الثقافة الإيطالية اليوم 60 قطعة أثرية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون دولار، تم استردادها مؤخرًا من الولايات المتحدة، حيث تم بيعها من قبل مهربين دوليين بعد سرقتها، ومن بينها قطعة أثرية مهمة تبرز لوحة تصور "طفل هرقل مع ثعبان" من القرن الأول الميلادي.

وأشارت سكاى تى جى 24 الإيطالية، إلى أنه تم العثور على الأعمال بعد نشاط استقصائي مهم قام به رجال شرطة إيطاليا "كارابينيرى"، وتم عرضها للبيع من قبل بعض سماسرة الفن إلى مجموعات خاصة في الولايات المتحدة.



القطع الاثرية

ومن بين القطع التى تم استردادها أيضا رأس رخامى لـ"اثينا" وكأس خزفى نموذجى للفن اليونانى، كما كانت منها قطها من الحفريات السرية والسرقات فى المناطق الأثرية، وتم العثور عليها مع تجار لم يكن لديهم التراخيص اللازمة لبيعها .



الاثار

وقالت الشرطة الإيطالية كارابينيروس فى بيان لها "تمثل هذه العناصر الـ 60 نهبًا للمواقع الأثرية الإيطالية من قبل متاجرين عديمي الضمير من أجل الحصول على أرباح غير مشروعة. لقد ظلوا لفترة طويلة في المتاحف والمنازل الخاصة والمعارض الأجنبية دون أي حقوق ملكية. وكشف هؤلاء المجرمين".

وقال وزير الثقافة الإيطالى ، جينارو سانجيوليانو ، أن "استعادة هذه النتائج من قبل الكارابينيري هو نجاح كبير في إطار أنشطة مكافحة الاتجار غير المشروع بالاشياء التي تنتمي إلى أمتنا. "

وقالت الجهات الإيطالية إنه في عام 2022 ، وفقًا لأحدث البيانات التي لم يتم تحديثها بعد ، تم استرداد 74748 من الأصول الأثرية والحفرية ومصادرة 1227 عملاً مزيفًا (بقيمة ، إذا تم طرحها في السوق على أنها أصلية ، تزيد عن 85 مليون يورو) .