إيطاليا تدعم انضمام دول البلقان للتكتل الأوروبى

فاطمة شوقى

تستضيف مدينة تريستى الإيطالية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا لـ"تعزيز دور إيطاليا فى غرب البلقان" ومن أجل دعم "عملية التكامل الأوروبي والنمو الاقتصادى لدول المنطقة"، يخاطب جلسته الافتتاحية نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، أنطونيو تايانى.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلونى عن دعمها لمسار دول غرب البلقان (صربيا وألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود) فى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقالت ميلونى، فى رسالة فيديو، خلال المؤتمر "لقد كنا دائمًا متضامنين مع كل جيراننا فى أوقات الشدة ونحن إلى جانب الجميع في العمل من أجل النمو المشترك للأمن. كل هذا يمكن أن يحدث فقط فى سياق أوروبى".

وأضافت "لهذا السبب، نحن نسعى من أجل التكامل الإقليمي في سياق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى لجميع دول المنطقة ونعتقد أن دعم الاستقرار والتكامل الأوروبى الكامل يعنى العمل من أجل التعاون فى مكافحة الفساد والاتجار غير المشروع، فى إدارة واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية، في منع ومكافحة التطرف بجميع أشكاله".

وتتوزع أعمال المؤتمر على أربع جلسات نقاش، هى: أهداف الشراكة الإيطالية – غرب البلقان، الأدوات والفرص لنظام الدولة الإيطالية، دور نظم الإنتاج الوطنية، الأدوات الدولية لدعم النمو الاقتصادى للمنطقة.