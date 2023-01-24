اليوم السابع
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إعلان نتيجه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان 4 فبراير

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:05 م
إعلان نتيجه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان 4 فبراير جامعة حلوان
كتب محمد صبحي

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تابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان امتحانات الكليات للفصل الدراسي الأول ودعا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ بمختلف كليات الجامعة، وأشار الي أن الامتحانات تجري بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها. 
 
ووافق مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشهر يناير 2023 طبقا لبيان الجامعة على اعتماد نسب النجاح للفرق الأربعة لمرحلة البكالوريوس وكذلك اعتماد نتائج البرامج المتميزة بالكلية لبرنامجي المعلوماتية الطبية وهندسة البرمجيات؛ وذلك حتى يتم اعلان النتائج في موعدها المحدد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير مما يتيح لأبنائنا الطلاب الفرصة في تسجيل المقررات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بوقت كافى وانتظام الدراسة من اليوم الاول.
 
وأعرب الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بقيادة الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ما تقوم به من جهد وتفاني وحرصها الدائم على انتظام الدراسة والالتزام بالتوقيتات الموضوعة لضمان حسن سير الدراسة وإعلان النتائج قبل الموعد المحدد، كل اعضاء هيئه التدريس بالكليه علي اخلاصهم وحرصهم علي تقديم افضل خدمه تعليميه لابنائنا الطلاب.
 
وأفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمتابعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لأعمال الإمتحانات واعتماد احصائيات النتائج لمرحلة البكالوريوس والبرامج المتميزة، حيث قام باعتماد إحصائيات نتيجة مرحلة البكالوريوس الفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2022/2023 والتي جاءت على النحو التالي:
الفرقة الأولي 90٪، الثانية 91٪، الثالثة 94٪،الرابعة 97٪.
 
وتم احصاء نتيجة برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية والتي جاءت على النحو التالى: 
برنامج المعلوماتية الطبية بنسبة 97٪
برنامج هندسة البرمجيات 99٪.
 
 

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