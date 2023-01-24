إعادة الحركة المرورية بطريق "الزقازيق - الإسماعيلية" بعد سقوط كونتينر من سيارة نقل

الإسماعيلية- صبرى غانم

تلقى اللواء هنرى إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة إخطارا من عمليات النجدة يفيد بسقوط كونتنر من أعلى سيارة نقل بالطريق السريع الصحراوى، وتم عمل تحويلة مرورية عاجلة عند وصلة طريق 36 إلى نزلة طريق الزقازيق الإسماعيلية قطاع مركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور تم إخطار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والذى قررإرسال فريق طوارئ بمركز ومدينة القصاصين برئاسة مدحت عباس رئيس المركز والمدينة للمتابعة واتخاذ اللازم.

فيما تقوم إدارة المرور بتأمين الطريق خلال شبورة كثيفة مؤثرة على وضوح الرؤية مما تتطلب عمل تحويلة مرورية عاجلة ليتم إعادة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعة الإجراءات المتخذة لحين فتح الطريق للحركة المرورية كاملة، مطالبا بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.