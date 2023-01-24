إصابة شخصين فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح في حادثى تصادم منفصلين في أبوصوير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهما ورعايتهما طبيًا.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز أبوصوير. حيث صدمت سيارة مجهولة أحد الأشخاص ولازت بالفرار، ما أسفر عن اصابة شخصا. فيما وقع الحادث الثاني بمدخل مدينة البعالوة حيث وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادثين، وتبين إن المصاب فى الحادث الأول، يدعى محمود أحمد عبد العظيم 18 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات بالجسم، ومصاب الحادث الثانى يدعى إسلام محمد عبد الفتاح 26 عاما من التل الكبير مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما ورعايتهما طبيًا، جارى تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.