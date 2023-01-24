إزالة تعديات على مساحة 3700 م2 بالبصيلية بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بمحافظة أسوان، بقيادة العميد عادل شرشر، حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 3700 م2 شملت 4 قرارات سابق صدورها من الوحدة المحلية بمساحة 2300 م2 ، بجانب تنفيذ 4 قرارات إزالة فى المهد بمساحة 1400 م2 وهى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت ، وتم تحرير محاضر للمتعدين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفى السياق، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملاتها الصباحية والمسائية بمختلف الأحياء السكنية حيث شهد حى غرب بقيادة محمد ممدوح تنفيذ أعمال رفع الإشغالات بشوارع الشواربى وأطلس وأبطال التحرير والكورنيش وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بإشراف من العميد محمد الجندى حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع ومصادرة 87 حالة إشغال ، بجانب تحرير 12 محضر إشغال ، وقد تم إيداع المضبوطات الغذائية بدار الرعاية للأيتام.

يأتى ذلك من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف المدن والمراكز والحفاظ على أراضى الدولة ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية جهودها المستمرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات.