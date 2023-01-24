اليوم السابع
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إحالة متهم بقتل طفلة بعد فشله فى التعدى عليها بمدينة السلام للجنايات

الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:00 ص
إحالة متهم بقتل طفلة بعد فشله فى التعدى عليها بمدينة السلام للجنايات دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بإحالة متهم بقتل طفلة في مدينة السلام، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة القتل العمد، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص، أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً"، ملقاة بإحدى المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل، قام باستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها، إلا أنها قاومته واستغاثت، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله، وتعدى عليها بالضرب "خشية افتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها، وعقب ذلك وضعها داخل جوال ثم استقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بالمحل عمله)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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