أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1765 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24 يناير 2023 انخفاض بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1765 جنيها للجرام ، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1513 جنيه.

عيار 21 يسجل 1765 جنيه.

عيار 24 يسجل 2017 جنيه.

الجنيه الذهب يسجل 14120 جنيه.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1941 دولار.



أسباب انخفاض الذهب في مصر

كشف تقرير gold Bullion، عن 3 اسباب أدت إلي تراجع الذهب في مصر خلال تداولات وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والسبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.

والسبب الثالث، أعلان البنك المركزي الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار وهو ما يمثل ضغوط أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء اكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب

وكان قد أعلن البنك المركزي عن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصري، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.

ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب وهو ما مثل ضغوط سلبية على سعر الذهب داخل مصر.