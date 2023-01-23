وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الإعدادية داخل لجان مدارس بطنطا

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، بعدد من مدارس إدارة غرب طنطا، شملت الجولة متابعة لجان مدارس غياث الدين الرسمية للغات، سعاد عزت الإعدادية بنات، والأقباط الإعدادية للبنات، التابعة لغرب طنطا، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والأول الثانوي بالفترة الصباحية، والثاني الثانوي بالفترة المسائية، وطلاب الصفين الثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والثاني الزراعي.

واطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ووجه بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجه بضرورة ختم ورقة الأسئلة من الوجه والظهر بخاتم اللجنة.

وأكد وكيل الوزارة، أن اليوم يؤدي 90496 طالب وطالبة في 407 لجنة، امتحان الشهادة الإعدادية العامة في مادتي الجبر والإحصاء، و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ، و1978 طالب وطالبة في 15 لجنة، امتحان الشهادة الإعدادية المهنية امتحان مادتي العلوم، ومجال الاقتصاد، ونحو 46162 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، امتحان في مادتي التاريخ والتربية الدينية، ويؤدي 39746 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، امتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، كما يؤدي 17930 طالب وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالب وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي، و3360طالب وطالبة من الصف الثاني الزراعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.