وكيل تعليم الأقصر يتابع امتحانات الدراسات والتربية الفنية للشهادة الإعدادية

الأقصر – أحمد مرعى

يتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان الطلبة لأداء امتحانات مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية فى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه استقبلت لجان الامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022/2023 فى مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، حيث يؤدى امتحان الشهادة الإعدادية بالأقصر 17854 طالبا منهم 283 "منازل"، وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال فى الإجابة.

كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

وكان قد افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات معرض أفضل تقويم للعام 2023، والذى ينظمه توجيه الاقتصاد المنزلى برئاسة أمانى إدوارد بمدرسة أبو بكر التجريبية للغات، حيث أبدى سروره بروعة المنتجات المعروضة، حيث أن هذا المعرض جاء بالتزامن مع الأمر الذى يشغل الجميع وهو قضية التغيرات المناخية، فالاقتصاد المنزلى أحد أهم ركائزه هو إعادة تدوير المخلفات، وهو ما يحتاجه الجميع للحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

كما حث الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسرة الاقتصاد المنزلى على المُضى قُدُمَاً فى هذا الدرب، والاستمرار فى تدريب الطلبة والطالبات على هذه الأعمال التى ستنفع الطلاب فى حياتهم العملية بعد الدراسة، حيث حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.