وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد محرم بك

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية اليوم الإثنين، استهدفت إدارة محرم بك للوقوف على سير العمل وشد الهمة وتفقد أحوال الإدارة وبعض المساجد التابعة لها ويأتي ذلك في إطار خطة وكيل الوزارة لمتابعة الإدارات الفرعية والمساجد.
وقال وكيل اوقاف الإسكندرية فى بيان ان المتابعة عن كثب لمحاسبة المقصرين واثابة المجتهدين للنهوض بأوقاف الإسكندرية والمحافظة على مساجدها ومنابرها وممتلكاتها من أي تعدى أو تطاول قولا أو فعلا لتؤدي رسالتها الوسطية التي تتبناها الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أن المساجد والعاملين بها سيؤدون واجبهم وفق الهدف المنشود ومن يتخاذل عن الركب لا مكان له مؤكدا أن هذه الجولات المفاجئة مستمرة ليل نهار.
فى سياق آخر اختتمت مديرية الاوقاف بالإسكندرية فعاليات معسكر ابو بكر الصديق شرق المدينة والذى شارك فيه 80 إماما فى اطار توعية وتثقيف الائمة طبقا لخطة وزارة الاوقاف على كافة المحافظات.
وكان قد انطلق الفوج الخامس عشر للائمة بمعسكر أبي بكر الصديق والذي يضم 80 إماماً ويقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير بحضور الدكتور محمود عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشارك فى الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية.
كما شهد اليوم الاسبوع الثقافي بمسجد محمد موسى التابع لإدارة أوقاف العجمي بحضور الدكتور محمد عباس عبدالرحمن، الشيخ محمد بلال مدير عام إدارة أوقافالعجمي، الشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد القارئ الشيخ محمود بكر عثمان المبتهل الشيخ محمد عرفات يوسف.
وجاءت فعاليات الأسبوع الثقافي وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها موجهين الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة ملتمسين منه التكرم بزيادتها واستمراها لان المساجد هي حصن الأمان والملجأ لابناء المجتمع من الأفكار المغلوطة والسلوكيات المنحرفة.
حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً)، والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير.
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