وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد محرم بك

وكان قد انطلق الفوج الخامس عشر للائمة بمعسكر أبي بكر الصديق والذي يضم 80 إماماً ويقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير بحضور الدكتور محمود عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشارك فى الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية.

كما شهد اليوم الاسبوع الثقافي بمسجد محمد موسى التابع لإدارة أوقاف العجمي بحضور الدكتور محمد عباس عبدالرحمن، الشيخ محمد بلال مدير عام إدارة أوقافالعجمي، الشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد القارئ الشيخ محمود بكر عثمان المبتهل الشيخ محمد عرفات يوسف.

وجاءت فعاليات الأسبوع الثقافي وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها موجهين الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة ملتمسين منه التكرم بزيادتها واستمراها لان المساجد هي حصن الأمان والملجأ لابناء المجتمع من الأفكار المغلوطة والسلوكيات المنحرفة.