وفاة الكاتب الصحفى سيد عبد العاطى رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق

كتب محمد السيد

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى سيد عبد العاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد بعد صراع مع المرض.

وقال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق:"صعدت إلى بارئها روح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد عبد العاطي، الصديق الغالي والأخ الحبيب، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر، جعلها الله في ميزان حسناته، وعوضه عنها خيرا في الجنة بإذن الله تعالى، ونعزي أنفسنا جميعا، زملاؤه وأصدقاؤه ومحبيه، في صديق غال مخلص، وصحفي متفان شديد التميز، وإنسان خلوق ونبيل".

يذكر أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال من قبل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته بتحمل الدولة كافة نفقات علاج الزميل الكاتب الصحفى سيد عبد العاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، وذلك فور معرفة سيادته بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل، وعلاجه في قسم الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.