وزير داخلية العراق يصل ديالى لتقييم جاهزية التشكيلات في محاربة "داعش"

أ.ش.أ

وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين إلى محافظة ديالي للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - أن وفدا أمنيا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالي إلى جانب وكيل الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها، فضلا عن جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة