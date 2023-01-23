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خلال حفل عيد الشرطة..

وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية تجسد ملحمة وطنية دفاعا عن العزة والكرامة

الإثنين، 23 يناير 2023 01:58 م
وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية تجسد ملحمة وطنية دفاعا عن العزة والكرامة وزير الداخلية
كتب سمير حسنى

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قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة لنضال شعب أبى، تكاتف فيها رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم ودفاعا عن العزة والكرامة.

أضاف وزير الداخلية خلال الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام: سقط منهم شهداء ومصابين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية، لقد واجهت الشرطة في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوا ظاهر الهوية وتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التي تفوقهم عددا وعتادا.


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