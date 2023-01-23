وزير التعليم لـ"الشيوخ": نعد لائحة انضباط تشمل "التلميذ والمدرس وولى الأمر"

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انتقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن فكرة اختزال التعليم فى اجتياز الاختبارات، مشيرا أن فكرة اختزال التعليم فى اجتياز الامتحان يجعل الطالب يبحث عن السناتر، مضيفا: "زمان لو كنت اشتكي لأبويا أن الأستاذ ضربني كان يكمل عليا، دلوقتي مش عايز أقول حاجة".

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، إلي أن الوزرة تقوم على إعداد لائحة الانضباط لجميع الأطراف الطالب والمعلم وأولياء الأمور".

وأوضح أن الامتحانات لا تأتي على رغبة الجميع، مضيفا: "لو عندنا مدرسة يوم ممتد من 8.30 إلي 4.30 ويوجد أنشطة تعليمية فى جميع المجالات، وعمل جماعي، سوف نصل إلي المعرفة ونتعلم كيف نتعلم".

وأشار إلى أن حضور الطلاب للمدرسة يجب أن يكون من خلال محتوى جاذب، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الأنشطة مثل الرياضة والموسيقى.

وعن تحفيز الطلاب للحضور بالمدراس، أشار الوزير إلى عودة أعمال السنة، والاعتماد على امتحانين يحصل الطالب على النتيجة الأعلى فيهم.