وزير التعليم لأولياء الأمور: ستسعدون بمناهج رابعة وخامسة ابتدائى فى "الترم الثاني"

كتب محمود حسين

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديلات كبيرة في المناهج الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني بدون الإضرار بالطالب أو العملية التعليمية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "ستسعدون فى النصف الثاني من العام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم"، متابعا: "لو عايزين نعلم تفكير يبقى نبطل تكديس في المناهج، ولكن الهدف تنمية الفكر".

وتابع الوزير: "للأسف الشديد اختزلنا التعليم فى شهادة، والشهادة مش هتأهله لأي حاجة وأبسط مثال هو التعليم الفني"، مستطردا: "لذلك لجأنا إلى المدارس الفنية التكنولوجية بمشاركة صاحب العمل، أما طلاب المدارس الفنية العادية فغير مؤهلين لاستخدام أقل الألات مثل المفك" .

وأكد حجازي، أن بعض الدول الكبرى في الصناعة مثل ألمانيا تطلب عمالة مصرية خريجين المدارس الفنية التكنولوجية وكذلك الكليات الفنية التكنولوجية.

وتحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن مشروع مدارس "مصر المتميزة" والتي تعمل بنظام اليوم الكامل، إلى جانب "المدارس الرسمية الدولية IPS" وعددها 20 على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير أن المدارس الحكومية الدولية الرسمية تعليم دولي بريطاني وتمنح شهادة الـ"ig" مقابل مصروفات مقبولة، كما تتميز المدرسة بمساحتها المتسعة والمجهزة وفقا للمعايير الدولية، وتوافر المقومات كمدرسة دولية حكومية، مضيفا أن الوزارة تقدم الخدمة لأولياء الأمور والطلاب على أعلى مستوي وتسعى إلى تحسين وتطوير أفضل لهذه التجربة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن مشروع المدارس الدولية يعكس أهمية المشاركة المجتمعية بين مؤسسة أصحاب المدارس الدولية ووزارة التربية والتعليم وتجربة تعبر عن ما يجب أن يكون عليه نظام التعليم فى مصر، موضحا ان المدرس يحصل على 5 آلاف جنيه بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، مستطردا: "المدارس الخاصة المتميزة المشروع القادم وعرضته على رئيس الجمهورية".