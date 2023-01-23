ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 23/1/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 03: 3
موعد صلاة المغرب 5:23 م
موعد صلاة العشاء 6:44
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:05
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 2:58 م
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 2:54 م
وقت صلاة المغرب 5:16 م
وقت صلاة العشاء 6:34 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 04: 3
موعد صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:43
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة