نجاح رابع عملية لتبديل الصمام الأورطى بالقسطرة فى مجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجح أطباء القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، فى إجراء عملية جديدة لزراعة الصمام الأورطى بالقسطرة عن طريق تقنية TAVI، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وداخل المجمع الطبى بالإسماعيلية، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتُعد هذه العملية هى الرابعة من نوعها، لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، حيث نجح الفريق الطبى المتميز بقسم القلب بالمجمع الطبى بالإسماعيلية فى زراعة صمام للقلب بتقنية TAVI، من خلال الشريان الفخذى باستخدام تخدير موضعى فقط، دون الاحتياج إلى تدخل جراحى، وذلك لمُسِنة بحالة حرجة وتبلغ من العمر 70 عامًا، لذلك كان الاختيار الأمثل والأفضل للحفاظ على حياة المريضة هو زراعة الصمام عن طريق استخدام القسطرة القلبية.

تكمن خطورة الحالة فى أنها تعانى من ارتفاع شديد فى ضغط الدم، مصاحب لضيق حرج بالصمام الأورطى، ونجحت الجراحة للمريضة دون أى مضاعفات، وإجراء القسطرة بتقنية التافى لا يحتاج المريض بعده الخضوع لتلقى العلاج بالعناية المُركزة، بل يمكنه ممارسة حياته بعد يوم واحد فقط من التدخل بالقسطرة.

وتتخطى تكلفة مثل هذه العملية خارج التغطية الصحية الشاملة حوالى 600 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المريضة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة غير 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، حيث لم يكن يتم إجراء مثل هذه العملية إلا فى نطاق إقليم القاهرة الكبرى فقط، والآن يتم إجرائها لمنتفعى المنظومة الجديدة من أهالى منطقة القناة كلٌ فى محافظته، توفيرًا عليهم من مشقة السفر وتكلفة الانتقالات.

وتم زراعة الصمام الأورطى للمنتفعة بنجاح بإستخدام تقنية TAVI، بعد عرض المريضة على لجنة طبية ضمت نخبة من خبراء جراحة القلب والصدر، والقسطرة القلبية، والتخدير، والأوعية الدموية لضمان جاهزية المريضة لزراعة الصمام الأورطى بالقسطرة، والتى تمت على يد نخبة من أمهر استشاريين القلب.



جانب من العملية



الفريق الطبى