نائب محافظ قنا يشهد ختام تدريب مهارات التخطيط الاستراتيجي لبرنامج تنمية الصعيد 

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ختام تدريب مهارات التخطيط الاستراتيجي ومهارات الاتصال والعمل الجماعي لرؤساء القري ومديري المناطق الصناعية والذي تم عقده بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، بحضور الدكتور محمد كمال، مسئول بناء القدرات لوحدة التنفيذ المحلية لتنمية صعيد مصر، ودكتور مصطفي حسين، القائم علي التدريب.

وقال نائب محافظ قنا، إن التدريب يأتي ضمن خطة بناء القدرات ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وبنيتها الأساسية، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية.

وأوضح عمر، أن البرامج التدريبية التى يقوم بها تستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية وامتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل.





