ميناء العريش يشهد أكبر حركة تطوير ليصبح ميناءً دوليًا على ساحل البحر المتوسط

شمال سيناء - محمد حسين

يشهد ميناء العريش أكبر حركة تطوير من نوعها ليصبح من الموانئ العالمية على ساحل البحر المتوسط ، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مشروع تطوير ميناء العريش من أهم وأكبر المشروعات التنموية على ساحل شمال سيناء والتي ستحول الميناء ليكون من أكبر الموانئ العالمية على ساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى أن ميناء العريش شهد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة باعتباره من المشروعات القومية الكبرى فى المحافظة والذى بعد ان كانت مساحته لا تتجاوز 50 فدانا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تطويره ليكون ميناء دوليا على أعلى مستوى، فتمت إضافة 540 فدانا له، وهو ما يعادل 11 ضعف المساحة السالف ذكرها.

وأشار إلى أن ما يشهده الميناء الآن من أعمال تشمل تطوير ارصفة بطول يتجاوز 2.5 كم، وتعميق الغاطس من 7 أمتار إلى13مترا، ليكون واجهة بحرية لتصدير جميع المنتجات والصناعات الكبيرة التي يجري إنتاجها في شمال سيناء، ويوفر فرص عمل كبيرة لأهالي شمال سيناء .

وقال محافظ شمال سيناء أن ميناء العريش البحري يمثل ميزة اقتصادية تضاف لجهود التنمية على أرض سيناء بعد استكمال الأعمال الجارية لتطويره، مشيرا إلى أن عمليات التطوير جارية للميناء بفضل توجيهات القيادة السياسية وإصرار الدولة على إعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وخاصة في شمال سيناء، نظرًا لموقعه المتوسط، الذي يجعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا.

كما أكد المحافظ أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بتطوير الميناء أيضا بعد أن كان ميناء صغيرا للغاية، مشيراً إلى أنه لولا التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في تحقيق الأمن والاستقرار، والجهود المضنية التي بذلها العاملون بالشركات المدنية لما كان هذا النجاح في ظل ظروف محاربة الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب بالتوازي مع أعمال التطوير.