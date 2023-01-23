ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 29 سفينة محملة بالبضائع الاستراتيجية

الإسكندرية - أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع الهيئة العامة ل ميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 48 سفينة إلى أرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما انتظمت حركة تداول البضائع، حيث تم تداول 170 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 2615 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.