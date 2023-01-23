وأوضح الموقع في تقرير ملخص عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن حادث إطلاق النار الذي وقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ليل السبت، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، هو أكبر واقعة إطلاق نار تشهدها البلاد منذ منتصف نوفمبر الماضي عندما وقع هجوم في كولورادو وراح ضحيته 5 أشخاص، وكذلك هجوم "والمارت" في فرجينيا والذي خلف 6 ضحايا.



وأضاف الموقع أنه منذ بداية العام تشهد الولايات المتحدة يوميا حوادث إطلاق نار تتسبب في سقوط عدة ضحايا، وبالتحديد هناك 33 إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة، من بينها 21 واقعة أسفرت عن مصرع شخص واحد على الأقل.



وذكر الموقع أن اثنين من أكثر حوادث إطلاق النار دموية حتى الآن هذا العام لم تحدث في أماكن عامة، لكن تم خلالها استهداف أشخاص داخل منازلهم، حيث قُتل 6 أشخاص رمياً بالرصاص في منزل بوسط كاليفورنيا في 16 يناير الجاري.