موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 23-1-2023.. 30% تخفيض بأسعار السلع الغذائية بالبحيرة

كتب: مدحت عادل

موجز اقتصاد اليوم الأثنين 23-1-2023 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنته الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بتوافر السلع الغذائية بخصومات تتراوح بين 25 إلى 30% فى معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

25 لـ 30% خصمًا على أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في البحيرة

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، توافر السلع الغذائية بخصومات تتراوح بين 25 إلى 30% فى معارض أهلا رمضان بعد افتتاح ثالث معارض للسلع الغذائية، بمدينة أبو حمص، بحضور قيادات المحافظة.

تنظيم الاتصالات: خطة للقضاء على قوائم انتظار طلبات التليفون الثابت بالتنسيق مع المصرية

قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل على خطة للقضاء على قوائم انتظار طلبات تقديم خدمات التليفون الثابت، من خلال توسعات في السنترالات لتتناسب مع حجم الطلب.

وزيرة التخطيط تصدر قرارا بتعيين سيف صالح معاونا للسياسات العامة والاستثمار

أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين سيف صالح، بوظيفة معاون وزير التخطيط للسياسات العامة والاستثمار، وذلك لمدة عام اعتبارًا من يناير الجاري.

انخفاض أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 بـ 1770 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في سوق الصاغة، هبوطا بحوالي 10 جنيهات، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار، وكذلك هدوء في الطلب على الذهب، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 1770جنيها للجرام.

أسعار النفط تسجل 87.47 دولار لبرنت و81.49 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين،87.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.49 دولار، حيث تراجعت الأسعار تراجعا طفيفا.

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه خلال ساعتين.

توصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً يوفر 19 مليون أسطوانة بوتاجاز

شهدت منظومة نقل وتداول البوتاجاز، استقراراً وتطورا وتقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية نتيجة الدعم السياسى والتخطيط الجيد وتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التى كانت عاملاً أساسيا فى إزالة اختناقات توزيع البوتاجاز خاصة فى الصعيد.