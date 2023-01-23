منافسة ماكرون فى انتخابات 2022: منح أوكرانيا دبابات فرنسية "تدويل للصراع"

كتب- وكالات

أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المعارض في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، معارضتها توريد دبابات ثقيلة لأوكرانيا، وذلك بحسب ما نشرته شبكة روسيا اليوم.

وقالت لوبان التي خاضت جولة الإعادة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون فى انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2017 و2022 علي التوالي ، لقناة "BFMTV" الفرنسية: "أرفض توريد الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ولقد تحدثت عن ذلك وأعتقد أنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وألا نقوم بتدويل الصراع من خلال توفير الأسلحة الثقيلة إنه خطر كبير وخطر على الحل السلمي التفاوضي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات أسلحة أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات لوكليرك.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس ستنقل المركبات المدرعة أو الدبابات ذات العجلات AMX-10RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل الأحد، المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أرست المصالحة بين البلدين. وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع في قصر الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا، في وقت تطالب فيه كييف خصوصا بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية. وقال: "في ما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شي مستبعدا".