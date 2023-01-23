مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد فى الشرقية

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بمركز فاقوس فى محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزى، وإخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "حسن ال ع ر" 53 عاما مقيم قرية أشكر مركز فاقوس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

فيما تبين من التحريات الأولية، ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على طريق "فاقوس -البيروم" السكة الحديد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنه أثناء عبور شخص مزلقان السكك الحديدية، من مكان غير مخصص للمشاة، صدمه قطار وتوفى فى الحال، فتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مستشفى فاقوس، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل، قررت نيابة أبو كبير العامة، حبس عامل متهم بسرقة 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية نطاق مركز أبوكبير، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بتمكن رجال مباحث السكك الحديدية، من ضبط "محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وسرقته 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.