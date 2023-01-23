مشروع تبطين الترع.. تفاصيل نسب التنفيذ فى 12 محافظة بالوجه البحرى والصعيد

كتب محمود العمرى

يعد المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في كافة قرى ونجوع مصر؛ لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة وصولًا إلى تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق. ويستهدف المشروع الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية، لذا من المتوقع أن يسهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن من أبرز معدلات التنفيذ في المحافظات في نطاق المشروع القومي لتبطين الترع:

● محافظة القليوبية، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 186 كيلو مترًا من الترع خلال المرحلة الأولى من أعمال تبطين وتأهيل الترع بالمحافظة التي تضم 447 كيلو مترًا، بنسبة 41.50%، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و580 مليون جنيه.

● محافظة الإسكندرية، تم الانتهاء من تبطين وتأهيل نحو عدد (9) ترع، لتصل بذلك نسبة تنفيذ المشروع إلى 84% طبقًا لطول الترع.

● محافظة البحيرة، تم تبطين 215 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة مليارين و858 مليون جنيه، بإجمالي أطوال 520 كم وبنسبة تنفيذ بلغت 64.4% ومن المقرر الانتهاء من الأعمال سبتمبر 2023.

● محافظة سوهاج، تعد من أكبر المحافظات التي شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها في تاريخها، حيث يصل عدد الترع المستهدف تبطينها (215) ترعة بأطوال 638 كيلو مترًا بتكلفه مليارين و64 مليون جنيه، تم العمل بعدد (185) ترعة بالمراكز المختلفة، بإجمالي أطوال الترع 540 كيلو و894 مترًا، وتم الانتهاء من تبطين 75 ترعة، بطول 337 كيلو و100 متر، بتكلفة تصل إلى مليار و724 مليون جنيه.

● محافظة الدقهلية، تم الانتهاء من 38 مشروعًا لتبطين 42 ترعة بطول 97.5 كم بقيمة 330 مليون جنيه، وجارٍ العمل في 63 مشروعًا لتبطين 184 ترعة بطول 770 كم بقيمة 2.879 مليار جنيه، وجارٍ طرح 21 مشروعًا لتبطين 36 ترعة بطول 126 كم بقيمة إجمالية 539 مليون جنيه.

● محافظة كفر الشيخ، تم تبطين 228 كيلو ترع من بين 508 كيلو تم طرحهم، وتمت الترسية لتأهيل 250كيلو ترع، وجارٍ الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

● محافظة الغربية، تم تبطين 134 ترعة في مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى 2.6 مليار جنيه.

● محافظة بنى سويف، يستهدف المشروع تنفيذ 884.687 كم من الترع بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 542.4كم بتكلفة مليار و325 مليونا و500 ألف جنيه.

● محافظة المنيا، أعمال التأهيل والتبطين تجري في 784 كيلو متر في المرحلتين الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالي 528 إلى 533 كيلو مترًا حتى الآن بنسبة حوالي 68٪ من إجمالي الأعمال على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار و600 مليون جنيه.

● محافظة أسيوط، تم تنفيذ ما يقرب من 307.945 كم ويجرى تنفيذ 550.686 كم وتستهدف 157 ترعة والتي سيتم الانتهاء منها في 2024 بتكلفة إجمالية بلغت مليار و989 مليون جنيه.

● محافظة أسوان، سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال تبطين تأهيل الترع في الربع الأول من عام 2023 وذلك بإجمالي أطوال تصل إلى 300 كم مستهدفة في المرحلة الأولى بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه حيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة 65 % حتى الآن.

● محافظة الأقصر، تم تبطين ما يقارب من 500 كيلو متر من مساحات 110 ترع.