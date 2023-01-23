مركز مغاغة بالمنيا يعقد جلسة تشاورية لاستعراض الخطة الاستثمارية لعام 2023- 2024

تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الوحدة المحلية بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس المركز وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهم ، جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.

تناولت الجلسة، الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وشهدت فعاليات الجلسة، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات، حيث أشاد المواطنين بجهود الدولة لتقديم الخدمات التي من شأنها تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، والحرص الدائم على التواصل مع مختلف فئات المواطنين للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.