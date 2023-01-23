اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 01:16 م
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مركز مغاغة بالمنيا يعقد جلسة تشاورية لاستعراض الخطة الاستثمارية لعام 2023- 2024

الإثنين، 23 يناير 2023 12:30 م
مركز مغاغة بالمنيا يعقد جلسة تشاورية لاستعراض الخطة الاستثمارية لعام 2023- 2024 جانب من الاجتماع
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الوحدة المحلية بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس المركز وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهم ، جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.

تناولت الجلسة، الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وشهدت فعاليات الجلسة، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات، حيث أشاد المواطنين بجهود الدولة لتقديم الخدمات التي من شأنها تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، والحرص الدائم على التواصل مع مختلف فئات المواطنين للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.


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الخطة الاستثمارية

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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