مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، مدير المديرية اليوم، لجنة مدرسة الحديد والصلب الإعدادية بنات التابعه لإدارة التبين التعليمية، يرافقه الدكتور عبدالعزيز فهمى مديرعام الإدارة، ومحمود طه رئيس اللجنة، حيث اشاد بنظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وسأل الطالبات عن مستوى الإمتحان وأعربوا عن سعادتهم بالأسئلة، حيث أدى اليوم عدد (500) طالبة إمتحان مادة اللغة الإنجليزية فى (25) لجنة إمتحانية

وفى السياق أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي إنتظام سير العملية الإمتحانية وإنضباط مراكز توزيع الأسئلة، حيث تم إستلام الأوراق الإمتحانية فجر اليوم من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية .

واشارت غرفة العمليات الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات، وأنها لم تتلق أى شكاوى حتى الان.

وفى السياق أكد أيمن موسى، مدير المديرية، علي أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الإمتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معاً غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الإمتحان، ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح

وتعقد ورش العمل يوميا للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، وقامت إيمان كامل موجه عام الدراسات الإجتماعية بمناقشة إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية ونموذج الإجابة اول امس السبت بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :-

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر .

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .

- مراجعة نموذج الاجابه المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .

- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ،ثم تفقط الدرجة المعطاة .

- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .

- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب .

- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا ) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .

- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .

- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق)

- مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.

- مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل علي اي درجة واعطاء كل ذي حق حقه ،