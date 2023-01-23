اليوم السابع
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مدفيديف: العالم يقترب من "حرب عالمية ثالثة"

الإثنين، 23 يناير 2023 07:26 م
مدفيديف: العالم يقترب من "حرب عالمية ثالثة" نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
أ ش أ

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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة.


وقال مدفيديف -في اجتماع لمكتب المجلس الأعلى لحزبه "روسيا الموحدة" حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين- إن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية.


وأكد أن الصراع ضد عدو خارجي أكثر أهمية من الخلافات بين الأحزاب، ويمكن لحزب "روسيا الموحدة" أن يساعد القوى الوطنية في الحوار مع الأحزاب الأجنبية.

واقترح النظر في خيارات التفاعل بين "روسيا الموحدة" والأحزاب البرلمانية والهياكل السياسية الأخرى بشأن قضايا العمل في الخارج .


روسيا

مجلس الأمن الروسي

دميتري مدفيديف

الحرب العالمية الثالثة



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