محافظ المنوفية يوجه مسئول الزراعة بالمعاينة الميدانية لشكوى أهالى كفر أبنهس

المنوفية - محمود شاكر

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بفحص شكوى عدد من أهالى قرية كفر أبنهس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشأن قيام ملاك حديقة موالح مثمرة على مساحة 85 فدان بالقرية بتبويرها بهدف البيع، موجها بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مؤكدا حرص المحافظة على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سبك الضحاك مركز الباجور بشأن الموافقة على فتح فصول تقوية لطلبة المرحلة الابتدائية بمقر الحضانة التابعة لإدارة الجمعية وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسى بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأهالى، والعرض عليه لاتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

كما تضمن اللقاء شكوى مواطنة بناحية صفط جدام مركز تلا، تعمل فنية معمل بمستشفى تلا المركزى وتتضرر من قرار إخلاء طرفها وعودتها إلى العمل بالمديرية نظرا لظروفها الاجتماعية الخاصة، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية الصحة للدراسة والعرض عليه، كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى بدراسة شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يتضرر من تعدى عدد من المواطنين على أرض املاك دولة تابعة للرى وذلك بالمخالفة للقانون، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع أى تعديات وفرض سيادة القانون.

وفى لفتة طيبة، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية منوف مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية الصعبة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.