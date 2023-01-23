محافظ الإسكندرية: إعدام نحو 523.23 طن مخلفات خطرة خلال العام الماضي 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة عملت خلال العام الماضي على رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل كامل ومنظومة ادارة المخلفات الخطرة، مشيراً إلى أن مدفن المخلفات الخطرة بالناصرية قامت بإعدام نحو 523.23 طن مخلفات خطرة خلال العام الماضي بشكل آمن وصحي واتباع الاساليب العلمية في دفن المخلفات؛ لافتا إلى أنه يتم إعدام (المنظفات والأدوية والمواد الكيميائية، والزيوت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الحمأة والبطاريات المستهلكة، والكهن الملوثة (أي أنسجة اختلطت بمواد كيميائية)).

وأوضح الشريف بأن الدولة تعمل على تحسين جودة حياة المواطنين الحفاظ على سلامتهم، مضيفاً بأن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية هو مشروع نموذجي يحتذي به في تطوير نظام إدارة المخلفات الخطرة في جميع المحافظات، ويعد ثمرة الجهود البيئية للمحافظة، مما له من أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين. مؤكدا بأنه يتابع عن كثب الجهود التي تقوم بها ادارة المخلفات الخطرة بقيادة المهندس/ ماهر إبراهيم عطية.

ومن جانبه؛ أشار عطية إلى أنه خلال العام الماضي تم دفن 119طن مخلفات صلبة غير عضوية بمدفن الناصرية، بالإضافة إلى إعدام 30.85 طن منظفات منتهية الصلاحية، و 77.28 طن أدوية منتهية الصلاحية، و95.45 طن كيماويات غير صالحة للاستخدام، و13.7 طن زيوت منعا لتداولها في الأسواق حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا بأنه تم إعدام 59.84 طن حمأة عضوية (ناتج أعمال حفر آبار البترول)، و47.11 طن عامل مساعد(مادة كيميائية لزيادة تفاعلات المواد)، و11.36 طن ناتجة عن المصانع أو المحارق، كما تم إعدام2.82 طن بطاريات مستهلكة، و570 كجم كهن ملوثة (أي أنسجة اختلطت بمواد كيميائية)، بالإضافة إلى 100 كجم لمبات فلورسنت مستهلكة.