محافظ أسوان: وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير وتجميل مدينة إدفو

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية بمدينة إدفو وخاصة طريق المعبد من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة، فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

صرح إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان نسابق الزمن لإنهاء أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحيتة ، وأيضاً التطوير والتجميل والرصف تم وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الحيوى والهام، ومن المقرر خلال أيام أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف ، وخاصة بطريق المعبد بطول 1.5 كم، بينما تم رصف شارع الجيش كمسار بديل لحركة الأفواج السياحية الزائرة لمعبد إدفو ، كما جارى الإنتهاء من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل، حيث يتم حالياً استكمال أعمال الرصف بطول 1900 متر، ومتبقى مسافة 600 متر فقط جارى العمل فيها، بجانب تنفيذ أعمال الرصف كذلك بشارع البنوك، بالإضافة إلى رصف وتطوير شوارع مركز إدفو، ومستشفى حورس، فضلاً عن الشوارع الداخلية والتى شهدت الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها .