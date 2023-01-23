اليوم السابع
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محافظة القاهرة تفتتح منفذا للسلع الغذائية بشارع ولى العهد فى حدائق القبة

الإثنين، 23 يناير 2023 11:53 ص
محافظة القاهرة تفتتح منفذا للسلع الغذائية بشارع ولى العهد فى حدائق القبة افتتاح منفذا للسلع الغذائية بشارع ولى العهد بحدائق القبة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة افتتحت اليوم منفذًا جديدًا بشارع ولى العهد بحدائق القبة ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكافة أحياء القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا.
 
شهد الافتتاح د.حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنافذ التى تقيمها المحافظة يتوافر بها كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وأكد محافظ القاهرة على أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.
 
وشدد محافظ القاهرة على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.
 
افتتاح منفذ للسلع الغذائية بشارع ولى العهد بحدائق القبة
افتتاح منفذ للسلع الغذائية بشارع ولى العهد بحدائق القبة

محافظة القاهرة تفتتح منفذ للسلع الغذائية بشارع ولى العهد بحدائق القبة
محافظة القاهرة تفتتح منفذ للسلع الغذائية بشارع ولى العهد بحدائق القبة

محافظة القاهرة تفتتح منفذ للسلع الغذائية بشارع ولى العهد
محافظة القاهرة تفتتح منفذ للسلع الغذائية بشارع ولى العهد

محافظة القاهرة تفتتح منفذ للسلع الغذائية بحدائق القبة
محافظة القاهرة تفتتح منفذ للسلع الغذائية بحدائق القبة
 

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