اليوم السابع
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مجلس الوزراء الكويتى يتقدم باستقالته إلى أمير البلاد

الإثنين، 23 يناير 2023 05:25 م
مجلس الوزراء الكويتى يتقدم باستقالته إلى أمير البلاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
وكالات

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تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، باستقالة حكومته إلى أمير البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ومن جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ، وتكليف اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
 

الكويت

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